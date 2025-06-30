Премьер-министр РК Олжас Бектенов представил коллективу Министерства транспорта нового руководителя ведомства — Нурлана Сауранбаева, передает BAQ.KZ.

В ходе представления было подчеркнуто, что Нурлан Сауранбаев обладает значительным опытом работы в транспортной отрасли.

Олжас Бектенов обозначил приоритетные задачи, поставленные перед министерством. Среди них — реализация инфраструктурных проектов в соответствии с поручениями, данными Президентом на заседании Совета Безопасности. В частности, речь идет о развитии портов, логистических хабов, международных автомобильных и железнодорожных транспортных коридоров.

Кроме того, особое внимание предстоит уделить автодорожной отрасли: премьер-министр акцентировал необходимость строгого контроля за качеством реализации крупных дорожных проектов.

В сфере авиации среди ключевых направлений названы модернизация инфраструктуры, строительство и реконструкция аэропортов, расширение международной маршрутной сети, а также развитие авиации общего назначения.

Ранее мажилис Парламента Казахстана согласовал кандидатуру Нурлана Сауранбаева на пост министра транспорта. После одобрения депутатов Указом Главы государства Нурлан Ермекович официально был назначен на эту должность.