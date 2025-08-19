Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил использовать технологии искусственного интеллекта и инновационные стартапы во всех сферах экономики, включая железнодорожную отрасль, передает BAQ.KZ.

"Искусственный интеллект может просчитывать возможные риски аварийных ситуаций, износа путей и подвижного состава, прорабатывать варианты решения таких проблем", - сказал Бектенов.

Особое внимание он поручил уделить сфере пассажирских перевозок. Бектенов поручил обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.

Он также отметил, что отечественные заводы уже выпускают современные и комфортные вагоны, используемые национальным перевозчиком, и поручил активизировать работу по выпуску и замене грузового подвижного состава. Кроме того, Министерству транспорта и КТЖ предстоит внедрять современные технологии для увеличения скорости движения поездов и улучшения сервиса.

Бектенов поручил устранить задержки грузов на межгосударственных пунктах пропуска..

Отдельное поручение Главы Камбина касается поддержки частных перевозчиков. Премьер-министр отметил, что они сталкиваются с трудностями при обновлении вагонного парка. Министерству транспорта предстоит выработать меры поддержки, чтобы решить эту проблему. К 2028 году парк пассажирских вагонов должен превысить 3 тысячи единиц, что позволит полностью закрыть вопрос изношенности состава.

Кроме того, Министерствам промышленности и транспорта поручено разработать типовые соглашения, направленные на повышение локализации продукции машиностроения. Предприятия должны быть обеспечены долгосрочными контрактами, что позволит им планировать производство и развиваться.