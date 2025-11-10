Бектенов обсудил с американцами строительство завода по "зелёному" авиатопливу
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с главным исполнительным директором американской компании LanzaJet Джимми Самарицем и вице-президентом по коммерческой деятельности Стефаном Тионом. В ходе встречи обсуждалось развитие промышленного и технологического сотрудничества в сфере производства экологически чистого авиатоплива, передает BAQ.KZ.
Особое внимание уделили проекту строительства завода по производству авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в городе Рудном Костанайской области. Завод будет использовать передовые технологии LanzaJet для переработки этанола из различных видов сырья, включая зерно, кукурузу и картофель, в экологически чистое авиатопливо. Планируемая мощность предприятия — 54 тыс. тонн авиатоплива и до 100 тыс. тонн переработки биоэтанола в год. На данный момент завершено технико-экономическое обоснование проекта.
Проект направлен на развитие "зеленой" авиации и углубленную переработку в агропромышленном комплексе, а также на сокращение выбросов парниковых газов, что соответствует приоритетам климатической и энергетической повестки Казахстана.
"Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу по созданию в Казахстане международного аэрохаба. Помимо расширения инфраструктуры аэропортов, важно обеспечить отрасль качественным и экологически чистым авиатопливом. Мы готовы расширять сотрудничество, а правительство окажет всестороннюю поддержку проекту", — подчеркнул Олжас Бектенов.
Стороны также обсудили возможность создания интегрированной структуры для совместной реализации проекта и ключевые направления по производству устойчивого авиационного топлива в стране.
