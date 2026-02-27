Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР Николаем Подгузовым вопросы реализации совместных проектов, передает BAQ.KZ.

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского Банка Развития Николаем Подгузовым. Обсуждены вопросы реализации проектов в приоритетных направлениях экономики и перспективы дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества.

В ходе встречи Премьер-министр был проинформирован о проводимой работе по завершению очередного стратегического периода ЕАБР и реализации проектов в Казахстане.

В накопленном портфеле Банка – 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму $19,6 млрд. Только за 2022–2026 годы ЕАБР проинвестировал почти $9 млрд в экономики стран-участниц, из них $5,2 млрд инвестиционных обязательств пришлось на Казахстан, это сопоставимо с объемом инвестиций Банка за предыдущие 15 лет. За последние четыре года объем инвестиций в экономику РК ежегодно превышал $1 млрд, а в 2025 году достиг $1,5 млрд.

Доля Казахстана в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР на сегодняшний день составила 64,9%. Инвестиции ЕАБР в страну распределены по ключевым секторам: порядка $2,1 млрд направлено на развитие промышленности, $1 млрд – в энергетику, $1 млрд – в транспортную инфраструктуру, $1 млрд – в финансовый сектор.

Среди знаковых проектов — финансирование строительства газоперерабатывающего завода ТОО «Силлено», газохимического комплекса KPI в Атырауской области, модернизации предприятий горно-металлургического комплекса, реконструкции ТЭЦ в городах Караганде, Алматы, Актобе и др. Банк активно поддерживает как развитие традиционной энергетики, так и возобновляемой. В частности, примерно каждый 8 кВт в Казахстане был произведен с участием ЕАБР. Это проекты в Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и др. областях. В транспортной сфере профинансированы проекты по поставке локомотивов и грузовых вагонов для КТЖ и реконструкции автомобильных дорог. Через Фонд цифровых инициатив и механизмы технического содействия поддерживаются проекты в сфере ИИ и развития цифровых платформ.

В текущем году ЕАБР продолжит финансирование крупных проектов, в том числе в обрабатывающей промышленности, горнодобывающем секторе и др. В частности, продолжится начатая модернизация Усть-Каменогорской ТЭЦ, что позволит повысить надежность теплоснабжения города и снизить износ оборудования. Запланировано строительство двух солнечных электростанций в Туркестанской и Кызылординской областях с вводом новых генерирующих мощностей. Предусмотрены инвестиции в телекоммуникационной сфере на развитие инфраструктуры связи и цифрового покрытия. В промышленности намечена реализация проектов, направленных на увеличение производства и создание новых рабочих мест.

Председатель правления ЕАБР отметил готовность Банка всесторонне содействовать развитию экономики страны и повышению качества жизни граждан. Николай Подгузов отметил, что проводимая в Казахстане Конституционная реформа в том числе будет способствовать дальнейшему улучшению инвестиционного климата в стране.

Премьер-министр подчеркнул важность инвестирования в развитие базовой инфраструктуры, что соответствует текущим приоритетам государства. Также одним из ключевых направлений дальнейшего взаимодействия является цифровая повестка, которая активно продвигается как в Казахстане, так и в других странах. В этом направлении имеется значительный потенциал для совместной работы.

По итогам встречи отмечена важность дальнейшего укрепления конструктивного партнерства и расширения инвестиционного сотрудничества в интересах устойчивого развития экономики Казахстана.