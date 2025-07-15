Бектенов опроверг слухи о своем переходе в Антикор
Премьер-министр прокомментировал возможное назначение в Антикор.
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Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов прокомментировал слухи о его возможном назначении на пост главы Агентства по противодействию коррупции. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга в правительстве, передаёт BAQ.KZ.
"А про руководителя Антикора бывшего спрашивали — Жумагали. Я, честно говоря, не знаю, наверное, занимается передачей дел, так как сейчас идут процедурные организации. Что касается меня — это всё слухи. Работаем в правительстве. И если будет доверие Главы государства — буду продолжать работать в правительстве", — отметил Бектенов.
Таким образом, он опроверг появившиеся в Сети домыслы о его возможной ротации в антикоррупционный орган.
В конце июня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Агентства по противодействию коррупции.
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