Предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет — Бектенов
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Правительство не видит предпосылок для резкого ослабления курса национальной валюты. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"По нашим оценкам, серьёзных оснований для резкой девальвации тенге нет", — отметил глава Кабмина.
Он также добавил, что при формировании республиканского бюджета правительство исходит из базового сценария.
"Что касается параметров, которые мы закладываем в бюджет: сейчас в правительстве ведется работа над бюджетом, и мы исходим из базового сценария — курс доллара на уровне 540 тенге при цене нефти 60 долларов за баррель", - добавил Олжас Бектенов.
По его словам, есть и пессимистичный сценарий.
"Если вдруг цена на нефть снизится до 50 долларов за баррель, то там уже вступают другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный для сегодняшнего дня", - добавил он.
По словам Бектенова, работа над бюджетом продолжается, и заложенные параметры отражают текущие макроэкономические ожидания.
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