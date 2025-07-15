Правительство не видит предпосылок для резкого ослабления курса национальной валюты. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"По нашим оценкам, серьёзных оснований для резкой девальвации тенге нет", — отметил глава Кабмина.

Он также добавил, что при формировании республиканского бюджета правительство исходит из базового сценария.

"Что касается параметров, которые мы закладываем в бюджет: сейчас в правительстве ведется работа над бюджетом, и мы исходим из базового сценария — курс доллара на уровне 540 тенге при цене нефти 60 долларов за баррель", - добавил Олжас Бектенов.

По его словам, есть и пессимистичный сценарий.

"Если вдруг цена на нефть снизится до 50 долларов за баррель, то там уже вступают другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный для сегодняшнего дня", - добавил он.

По словам Бектенова, работа над бюджетом продолжается, и заложенные параметры отражают текущие макроэкономические ожидания.