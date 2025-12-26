Бектенов отчитался перед Токаевым о мерах по стабилизации доходов населения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова и был проинформирован о ходе исполнения поручений по реализации экономических реформ и улучшению уровня жизни граждан, передает BAQ.KZ.
Олжас Бектенов доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год:
-
Более 70% роста ВВП обеспечивают промышленность, торговля и транспорт.
-
С января по ноябрь рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, в строительстве – 14,7%, в торговле – 8,8%, в сельском хозяйстве – 6,1%, в обрабатывающей промышленности – 5,9%.
-
Инвестиции в основной капитал достигли 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%.
Премьер-министр проинформировал о реализации Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026–2028 годы, направленной на макроэкономическую стабилизацию и повышение благосостояния населения. Приоритетом остаются рост реальных доходов граждан и снижение уровня инфляции.
Также доложено:
-
Модернизированы пять пунктов пропуска на внешней границе.
-
Запущен реестр казахстанских товаропроизводителей.
-
Принята единая программа поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ".
-
Обеспечено плановое прохождение отопительного сезона и раннее финансирование посевной кампании 2026 года для увеличения объемов урожая с акцентом на переработку и экспорт.
Президент поручил продолжить работу по обеспечению стабильного развития страны, привлечению инвестиций, поддержке предпринимательства, модернизации инженерной и транспортной инфраструктуры.
