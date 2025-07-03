Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с Премьер-министром Олжасом Бектеновым. В ходе встречи обсуждены ключевые направления социально-экономического развития страны, передает BAQ.KZ.

Олжас Бектенов доложил о мерах по диверсификации и структурной модернизации экономики. В настоящее время в рамках поручений Главы государства реализуются 45 крупных промышленных проектов на сумму свыше 2,3 триллиона тенге. Ожидается, что в результате будет создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест.

Президенту также был представлен отчет о ходе реализации задач, обозначенных на заседании Совета безопасности, в частности — в транспортной отрасли.

Особое внимание было уделено аграрному сектору. Глава Кабмина сообщил о завершении посевной кампании: общая площадь посевов составила 23,7 млн га. Поддержка сельхозпроизводителей продолжается в полном объеме, а внедрение водосберегающих технологий и работа региональных штабов позволяют контролировать ситуацию в ходе вегетационного периода. По итогам первого полугодия валовый выпуск продукции и услуг в сельском, лесном и рыбном хозяйстве увеличился на 4% — положительная динамика зафиксирована во всех регионах.

Кроме того, Премьер-министр проинформировал Президента о модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также о цифровой трансформации в ключевых секторах.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшим институциональным реформам в экономике, развитию регионов и привлечению инвестиций.