Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай ознакомился с внедрением системы раннего обнаружения лесных и степных пожаров в государственном резервате «Семей орманы», передает BAQ.KZ.

В рамках визита глава правительства проверил выполнение поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по цифровизации системы охраны лесов.

На территории резервата Премьеру продемонстрировали работу пилотной системы раннего обнаружения пожаров, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Система позволяет выявлять возгорания на ранней стадии, в том числе на больших расстояниях и при сложных погодных условиях.

В ходе визита были также проведены учения с имитацией лесного пожара. Специалисты лесного хозяйства совместно с пожарными службами продемонстрировали алгоритмы взаимодействия и эффективность цифровых решений.

По словам вице-министра экологии Нурлана Курмалаева, комплексы видеомониторинга работают круглосуточно и автоматически фиксируют признаки возгорания.

«При обнаружении пожара или задымления система моментально передает сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет быстро локализовать и ликвидировать очаг возгорания», - отметил он.

Центры оперативного управления уже функционируют во всех филиалах «Семей орманы». Система прошла более 100 тестовых запусков и продолжает совершенствоваться, включая интеграцию с метеокомплексами и системой обнаружения сухих гроз.

В свою очередь представители Казахтелеком сообщили, что технология поэтапно внедряется и в других регионах страны. Уже ведутся работы в природных парках и заповедниках Акмолинской области, а также в национальных парках.

Планируется, что к июлю текущего года система охватит 24 природных парка и заповедника, а к сентябрю будет полностью введена в промышленную эксплуатацию.

«Мы внедряем принципиально новые стандарты защиты лесного фонда. Важно, чтобы технологии дополнялись регулярным патрулированием всех зон риска», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил ускорить внедрение цифровых решений и обеспечить их качественную работу в пожароопасный период.