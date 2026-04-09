Бектенов оценил готовность к лесным пожарам в области Абай
Премьер-министр Олжас Бектенов проверил внедрение системы раннего обнаружения лесных пожаров на базе искусственного интеллекта в области Абай.
Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в область Абай ознакомился с внедрением системы раннего обнаружения лесных и степных пожаров в государственном резервате «Семей орманы», передает BAQ.KZ.
В рамках визита глава правительства проверил выполнение поручений Президента Касым-Жомарт Токаев по цифровизации системы охраны лесов.
На территории резервата Премьеру продемонстрировали работу пилотной системы раннего обнаружения пожаров, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Система позволяет выявлять возгорания на ранней стадии, в том числе на больших расстояниях и при сложных погодных условиях.
В ходе визита были также проведены учения с имитацией лесного пожара. Специалисты лесного хозяйства совместно с пожарными службами продемонстрировали алгоритмы взаимодействия и эффективность цифровых решений.
По словам вице-министра экологии Нурлана Курмалаева, комплексы видеомониторинга работают круглосуточно и автоматически фиксируют признаки возгорания.
«При обнаружении пожара или задымления система моментально передает сигнал в Центр оперативного управления, что позволяет быстро локализовать и ликвидировать очаг возгорания», - отметил он.
Центры оперативного управления уже функционируют во всех филиалах «Семей орманы». Система прошла более 100 тестовых запусков и продолжает совершенствоваться, включая интеграцию с метеокомплексами и системой обнаружения сухих гроз.
В свою очередь представители Казахтелеком сообщили, что технология поэтапно внедряется и в других регионах страны. Уже ведутся работы в природных парках и заповедниках Акмолинской области, а также в национальных парках.
Планируется, что к июлю текущего года система охватит 24 природных парка и заповедника, а к сентябрю будет полностью введена в промышленную эксплуатацию.
«Мы внедряем принципиально новые стандарты защиты лесного фонда. Важно, чтобы технологии дополнялись регулярным патрулированием всех зон риска», - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр поручил ускорить внедрение цифровых решений и обеспечить их качественную работу в пожароопасный период.
