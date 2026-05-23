Крупнейшая ракета SpaceX взлетела без экипажа в космос

Компания SpaceX Илона Маска успешно провела запуск ракеты Starship V3.

Запуск состоялся в Техасе в пятницу вечером по местному времени, спустя несколько дней после отмены предыдущей попытки из-за неисправности стартовой башни.

Беспилотная ракета стартовала в 01:30 по времени Астаны в субботу. Во время полёта Starship вывела на орбиту 20 макетов спутников, после чего вошла в атмосферу Земли и примерно через час после старта приводнилась в Индийском океане. В соответствии с планом, ракета разрушилась после приводнения.

Глава SpaceX Илон Маск поздравил команду с успешным запуском, назвав его "эпическим" и заявив, что это "гол за всё человечество".

По информации Reuters, во время миссии обе ступени ракеты столкнулись с отказами двигателей. Несмотря на это, испытание в целом считается успешным, так как были выполнены основные задачи полёта.

Эксперты отмечают, что результат может повысить доверие инвесторов, а также укрепить позиции SpaceX в сотрудничестве с NASA, которое планирует использовать Starship в будущих лунных миссиях.