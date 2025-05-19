Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос, касающийся возможной амнистии для возврата капитала из офшорных зон и других зарубежных юрисдикций. В своём официальном ответе он отметил, что инициатива требует всестороннего анализа и комплексного подхода, человека на носилках. На месте происшествия работают полицейские и медики, передает BAQ.KZ.

В ответе подчеркивается, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года акцентировал внимание на необходимости возврата активов в страну и их инвестирования в развитие экономики и социальных проектов. По поручению Президента, правительству предстоит нормативно закрепить механизм добровольного возврата активов без признания их незаконного происхождения, с обеспечением прозрачности и подотчётности.

Олжас Бектенов сообщил, что в настоящее время в Казахстане уже действуют механизмы добровольного декларирования зарубежных активов с налоговыми стимулами. В 2024 году в рамках автоматического обмена налоговой информацией Казахстан сотрудничал с 89 юрисдикциями, включая 26 офшорных. Это позволяет эффективнее администрировать налоги с доходов казахстанцев, владеющих зарубежными активами.

С 1 января 2026 года планируется внедрение дополнительных налоговых инструментов, включая правила налогообложения контролируемых иностранных компаний. Эти меры направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и стимулирование репатриации капитала.

В своём ответе премьер-министр напомнил, что в период с 2001 по 2014 годы в стране уже прошли три этапа легализации капитала, в ходе которых в бюджет поступило свыше 6,6 трлн тенге.

Однако, по его словам, вопрос амнистии капитала требует осторожного подхода. Важно учитывать возможную связь средств с тяжкими преступлениями, терроризмом, наркобизнесом, а также риски арбитражных споров и необходимость соблюдения международных договоров и законодательства стран, где находятся активы.

"Вопрос требует внимательного и глубокого анализа с учетом всех рисков", — заключил премьер-министр.

Напомним, ранее депутаты партии "Ак жол" предложили провести амнистию капиталов, возвращаемых из офшорных и иных зарубежных юрисдикций.