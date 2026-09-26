Бектенов ознакомился с цифровыми решениями в сфере занятости и подготовки кадров

В преддверии Дня труда Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в мероприятии «Еңбек – ел мұраты», где ознакомился с современными решениями с элементами искусственного интеллекта в сфере занятости населения, подготовки кадров и производственной безопасности.

Одним из представленных проектов стала платформа Цифровой службы занятости, которая автоматически выявляет неработающих граждан и предлагает им подходящие вакансии. Пилотный проект в Павлодарской и Мангистауской областях охватил более 59 тысяч человек. С ноября систему планируют масштабировать на другие регионы.

Акимат Астаны представил результаты программы Joltap. В рамках проекта 22,2 тысячи человек прошли обучение рабочим и цифровым навыкам для дальнейшего трудоустройства, запуска собственного бизнеса или работы во фрилансе. Около 60% выпускников трудоустроились, почти 2 тысячи человек открыли собственный малый бизнес.

Также была представлена цифровая платформа дуального обучения в системе технического и профессионального образования. Она обеспечивает прямое взаимодействие студентов, преподавателей и работодателей. В Астанинском колледже общественного питания и сервиса уровень трудоустройства выпускников по полученной специальности достиг 93%.

В сфере промышленной безопасности представили комплекс цифровых решений, включая электронные наряды-допуски, системы контроля состояния водителей, а также решения с использованием искусственного интеллекта. Среди них — «Умная каска» с видеоаналитикой для предупреждения травматизма при строительстве объектов.

В настоящее время в Казахстане трудовой деятельностью заняты 9,4 млн человек. С начала года работу нашли более 475 тысяч граждан. На Электронной бирже труда размещено свыше 800 тысяч вакансий.

Правительство принимает системные меры по подготовке кадров с учётом потребностей производства и изменений на рынке труда. В настоящее время разрабатывается новая программа занятости, предусматривающая опережающее развитие профессионального обучения и подготовки специалистов с учётом технологических и экономических изменений.

Особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций. До конца года планируется охватить профессиональными стандартами 600 рабочих профессий.

В системе технического и профессионального образования также усиливается подготовка специалистов совместно с работодателями. В дуальном обучении участвуют 138 тысяч студентов 552 колледжей и около 11 тысяч предприятий. Еще 43 тысячи студентов обучаются по целевым заказам работодателей.

Олжас Бектенов отметил особое внимание Главы государства к человеку труда. По его словам, в рамках концепции «Адал азамат» трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям определены как важные качества гражданина.

Премьер-министр также привёл слова Президента Касым-Жомарта Токаева, который на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі подчеркнул, что создание условий для каждого гражданина, чтобы он мог найти своё место в жизни, обеспечивать семью честным трудом и приносить пользу своей стране, является общей задачей.