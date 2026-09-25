Историческая бронза: казахстанские шпажистки впервые поднялись на пьедестал Азиатских игр

Женская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах впервые в истории завоевала медаль Азиатских игр. На соревнованиях в Аичи-Нагое команда взяла бронзу, передает BAQ.KZ.

До финала казахстанки не дошли. В полуфинале им противостояла сборная Китая, которая выиграла встречу со счетом 45:21.

Несмотря на поражение, этот результат стал историческим для национальной команды. Ранее казахстанские шпажистки еще ни разу не поднимались на пьедестал Азиатских игр.

За Казахстан выступили Ирина Бакалдина, София Николайчук, Владислава Андреева и Дарья Самоделкина.

Причем этот сезон для команды уже складывается удачно. Тем же составом казахстанки ранее завоевали бронзу чемпионата Азии в Индии.

Теперь к континентальной награде они добавили первую в истории Казахстана медаль Азиатских игр в женской командной шпаге.