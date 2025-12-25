Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике, на котором рассмотрели работу по обеспечению роста экономики и повышению благосостояния населения в рамках поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

В заседании приняли участие председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, заместители Премьер-министра Серик Жумангарин, Канат Бозумбаев, Жаслан Мадиев, заместитель руководителя Администрации Президента Ерболат Досаев, руководители министерств и агентств, отвечающих за финансы, промышленность, стратегическое планирование и реформы.

По итогам 11 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,4%. Для обеспечения макроэкономической стабильности и увеличения доходов населения реализуется Программа совместных действий Правительства, Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на 2026–2028 годы. Бюджетно-налоговые реформы направлены на модернизацию фискальной политики и снижение административных барьеров для бизнеса.

Члены Совета обсудили внешние и внутренние вызовы 2026 года, тренды мировой экономики и меры по созданию продуктивных рабочих мест, росту медианной заработной платы и поддержке доходов населения через импортозамещение и развитие программы "Заказ на инвестиции".

Отмечено, что экономика постепенно уходит от сырьевого экспорта, увеличивается экспорт готовой продукции, развивается диверсифицированная структура. Также акцент сделан на расширении доли частных инвестиций в инфраструктурные проекты и роли банков второго уровня в финансировании реального сектора.

Премьер-министр подчеркнул приоритетность задачи по снижению инфляции: "Рост идет сбалансированный. Мы видим нисходящий тренд по инфляции. Всех ориентирую на качественное исполнение поставленной задачи".

Министерству национальной экономики поручено совместно с Национальным Банком и профильными агентствами обеспечить мониторинг экономической ситуации и оперативно принимать меры по нивелированию возможных рисков.