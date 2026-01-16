Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Координационного совета по сотрудничеству Правительства Казахстана с международными финансовыми организациями, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия с международными финансовыми институтами в рамках экономических реформ и реализации инвестиционных проектов. Участники подвели итоги исполнения протокольных поручений предыдущего заседания и обсудили предложения по оптимизации процедур реализации проектов, а также перспективы расширения совместных программ.

Премьер-министр сообщил, что по поручению Главы государства Асет Иргалиев, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам, назначен национальным контактным лицом по сотрудничеству с международными финансовыми организациями. Этот подход позволит повысить проектную дисциплину и согласованность совместных программ и аналитических исследований.

Представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев предложил утвердить многолетний инвестиционный план, охватывающий государственные заимствования и гарантии, с указанием источников финансирования для эффективной реализации приоритетных программ.

Особое внимание на заседании было уделено инициативам в сфере энергетического перехода. Рассматривались предложения по созданию Страновой инвестиционной платформы для объединения приоритетных проектов энергетической трансформации и привлечения долгосрочного международного финансирования. В течение 2025 года министерства энергетики, экологии и природных ресурсов совместно с ЕБРР работали над концепцией KazJETP, фокусированной на энергетическом секторе страны. Платформа призвана обеспечить координацию климатического финансирования и объединить ресурсы международных финансовых институтов, государственных органов и частного сектора.

Также обсуждались проекты в сфере инфраструктуры: водного хозяйства, управления паводковыми рисками и коммунальной инфраструктуры, включая строительство Есильского контррегулятора и реконструкцию КОСов города Степногорска в Акмолинской области при участии международных партнеров, включая АБР.

Премьер-министр подчеркнул важность партнерства с международными финансовыми институтами для устойчивого экономического развития и привлечения инвестиций в приоритетные отрасли. По итогам заседания государственным органам поручено совместно с международными партнерами обеспечить координацию действий и своевременную реализацию совместных инвестиционных проектов.