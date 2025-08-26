Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что расходы, направленные на стимулирование экономики, в республиканском бюджете вырастут с 11% до 16% от общих расходов, при этом поручил обеспечить жесткий контроль за их использованием, передаёт BAQ.KZ.

"По сравнению с текущим годом они увеличатся с порядка 11% до 16% от общих расходов. Это общестрановые инфраструктурные проекты, меры стимулирования и государственной поддержки бизнеса. Данные расходы положительно повлияют на развитие регионов и улучшение качества жизни населения", — отметил глава Кабмина.

Он напомнил, что недавно Главе государства были представлены прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета на предстоящий трехлетний период. Президент поручил обеспечить сбалансированность бюджета, качественное планирование и распределение финансовых средств на республиканском и местном уровнях.

"Важно отметить, что проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, а также жесткий контроль расходов", — сказал Бектенов.

Премьер-министр добавил, что законопроекты о республиканском бюджете и трансфертах общего характера на 2026–2028 годы сформированы с учетом всех стратегических инициатив Президента и являются оптимальными для устойчивости государственных финансов.

Таким образом, Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития и бюджет на 2026–2028 годы.