Отопительный сезон в Казахстане начался своевременно в большинстве регионов страны. На юге республики подключение тепла будет осуществляться согласно графику и погодным условиям, передает BAQ.KZ. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр.

С предыдущего заседания выполнен ремонт одного энергоблока, 10 котлов, 12 турбин, 29 км тепловых сетей, 828 электрических сетей и 16 подстанций.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акимам держать прохождение отопительного сезона на личном контроле.

"Необходимо выдерживать все плановые параметры на теплоисточниках и поддерживать нормативный запас топлива. Обеспечить готовность резервного оборудования. Ремонтные бригады коммунальных служб должны оперативно реагировать на любые ситуации. Также необходимо держать на контроле вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам", — подчеркнул он.

Контроль и координация вопросов обеспечения отопительного сезона возложены на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.