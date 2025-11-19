Бектенов поручил держать топливо и тарифы в узде
На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов представил ключевые направления работы по Программе по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы, передаёт BAQ.KZ.
"Планируется запуск нового инвестиционного цикла, снижение барьеров для бизнеса и доли участия государства в экономике, а также внедрение мер по содействию занятости и адресной социальной поддержке. Особое внимание будет уделено снижению инфляции, сбалансированной тарифной политике, росту экспорта и сокращению импортозависимости", — подчеркнул Премьер-министр.
Бектенов также поручил министерствам и профильным органам усилить контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов.
"С учётом моратория на повышение цен на бензин и дизель наблюдается диспаритет с соседними государствами — наш топливо дешевле. Поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов, внутренних дел, Агентству по финансовому мониторингу и Пограничной службе необходимо обеспечить жёсткий контроль за его распределением и поставками", — отметил он.
Контроль за выполнением поручений закреплён за соответствующими госорганами для обеспечения стабильности цен и предотвращения дефицита топлива на внутреннем рынке.
