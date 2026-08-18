Бектенов поручил до конца года подключить все школьные камеры к центрам МВД

В Казахстане усилят меры безопасности возле школ перед началом нового учебного года. Премьер-министр Олжас Бектенов поручил устранить недостатки дорожной инфраструктуры, а также проверить противопожарную и антитеррористическую защищенность объектов образования, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее поручение глава Правительства дал акиматам совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения.

«На особом контроле должны стоять вопросы безопасности детей. Поручаю акиматам регионов совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения в кратчайшие сроки устранить недостатки в обеспечении безопасной дорожной инфраструктуры возле школ, а также их противопожарной и антитеррористической защищенности», – заявил Олжас Бектенов.

МВД поручено в рамках мероприятий «Внимание – дети!» проверить исполнение ранее выданных предписаний. Сам план мероприятий будет продлен до конца сентября, особое внимание уделят профилактике детского дорожного травматизма.

Бектенов также потребовал до конца года обеспечить подключение камер видеонаблюдения всех школ к центрам оперативного управления МВД.

Сейчас полностью подключили школы только семь регионов. Отдельно соответствующее поручение получили акиматы Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а также других регионов, где эта работа еще не завершена.

Премьер-министр также заявил о необходимости расширить работу закрепленных за школами сотрудников полиции. Она не должна ограничиваться правовыми и разъяснительными занятиями — необходимо усилить профилактику правонарушений среди детей и молодежи.