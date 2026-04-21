Бектенов поручил разработать поправки в закон о поддержке людей с инвалидностью

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил разработать законодательные поправки, внедрить новую модель инклюзивного образования и усилить контроль за созданием безбарьерной среды. Соответствующие поручения были даны на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Глава Правительства подчеркнул, что, несмотря на реализуемые меры, в ряде регионов сохраняются системные проблемы — от нехватки специалистов до недостаточной доступности инфраструктуры и образования для детей с особыми потребностями.

«Не все «особенные» дети охвачены образованием и инклюзивными условиями в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Карагандинской областях, других регионах. Психолого-медицинская педагогическая комиссия не может охватить всех нуждающихся детей для оценки их способностей. Ожидание в очереди затягивается до нескольких месяцев. Не хватает узких специалистов - логопедов, сурдологов, реабилитологов. У педагогов не хватает практических навыков работы с особенными детьми и взрослыми. Например, не все учителя знают, как им выстраивать практическую работу с учащимися с особыми образовательными потребностями. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения граждан», — заявил Олжас Бектенов.

Он отметил, что аналогичные проблемы сохраняются и в инфраструктуре, включая транспорт и социальные объекты.

«До сих пор не решены проблемы доступности бассейнов для них – отсутствует необходимое оборудование со специальными устройствами. Эта особенно касается регионов. Основой создания безбарьерной среды является адаптивность объектов инфраструктуры: от школ до вокзалов, магазинов и аптек. У нас принят национальный стандарт. Для его качественной реализации следует внедрить «универсальный дизайн» и простые доступные правила. Они должны быть обязательными для исполнения. Более того, необходимо обеспечить контроль за приведением существующих объектов всех форм собственности к единым нормам», — подчеркнул премьер-министр.

Отдельно он указал на слабую координацию на местах и формальный подход при адаптации объектов.

«Акиматами не обеспечивается межведомственная координация на местах. До сих пор при адаптации объектов проявляется формальный подход. Не обеспечена в полной мере доступность на вокзалах и в аэропортах, внутри вагонов и самолетов. Медленными темпами проводится оснащение поездов вагонами с инвакупе», — заявил Бектенов.

Также он обратил внимание на необходимость комплексной поддержки семей с детьми с ментальными нарушениями.

«Представители общественных организаций неоднократно поднимали вопросы, что оказываемая помощь недостаточна, фрагментарна и не отражает комплексность проблемы. Например, международная практика идет по пути комплексного сопровождения лиц с аутизмом. Она включает раннюю диагностику, непрерывную коррекционную и педагогическую поддержку, последующую занятость. Необходимо перенимать положительный опыт передовых стран», — отметил он.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд конкретных поручений государственным органам. В частности, Министерству труда поручено до 1 ноября разработать законодательные поправки по защите прав людей с инвалидностью. Министерству просвещения — до 1 сентября внедрить новую модель инклюзивного образования и усилить кадровое обеспечение.

Кроме того, Министерствам промышленности и транспорта поручено до 1 июня утвердить стандарты «универсального дизайна» и создать межведомственную рабочую группу по вопросам доступности транспорта.

Министерству здравоохранения совместно с акиматами и Самрук-Казына поручено развивать сеть реабилитационных центров, а Министерству спорта — ускорить открытие центров инклюзивного спорта и адаптацию существующих объектов.

В Правительстве подчеркнули, что реализация данных поручений направлена на создание полноценной системы поддержки и равных возможностей для всех граждан.