Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что по поручению Президента в стране созданы все условия для стабильного проведения посевных и уборочных кампаний, а объем льготного финансирования, включая лизинг, впервые достиг рекордных 1 трлн тенге, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, аграрии были полностью обеспечены семенами, топливом и удобрениями, что позволило получить хороший урожай.

"Признателен аграриям за упорный и добросовестный труд. Как видим, залогом хорошего урожая является не только созданные условия и погода, а полное соблюдение агротехнологий", — сказал премьер.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас - сохранить и эффективно реализовать собранное зерно, обеспечить сушку, хранение и бесперебойную транспортировку. Министерству транспорта и "ҚТЖ" поручено строго соблюдать график подачи подвижного состава, а фитосанитарной службе - усилить контроль за качеством зерна.

Также глава Правительства поручил развивать экспорт продукции глубокой переработки и привлекать инвестиции в новые проекты. По его словам, уже реализуются проекты по переработке кукурузы в Жамбылской и Туркестанской областях, производству крахмала в Астане, а также по выпуску лизина, глютена и биоэтанола в северных и центральных регионах. Однако, как отметил премьер, этих инициатив недостаточно - их должно быть больше.

Он также поручил Министерству сельского хозяйства и акиматам уже сейчас начать подготовку к следующему сезону. В 2026 году планируется внести не менее 2,3 млн тонн удобрений, а раннее финансирование весенне-полевых работ уже начато совместно с холдингом "Байтерек".