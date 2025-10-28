Бектенов поручил начать строительство ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске до конца марта 2026 года
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить реализацию ключевых проектов в энергетической отрасли, включая строительство новых теплоэлектроцентралей и внедрение цифровых технологий, передает BAQ.KZ.
"Министерству энергетики обеспечить до конца текущего года ввод 250 МВт энергетических мощностей, а в следующем году – 2,5 ГВт. Держать на постоянном контроле прохождение действующими станциями зимнего периода.
Министерству энергетики совместно с министерством финансов до конца текущего года принять необходимые меры по созданию и сопровождению "Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом.
Компании "Самрук-Энерго" до конца марта следующего года завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск.
При этом, необходимо обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ", - сказал Бектенов.
Он также поручил компании KEGOC ускорить присоединение западной энергетической зоны к Единой национальной системе, подчеркнув:
"Данный проект позволит закольцевать энергетическую систему Казахстана и обеспечить её независимость и безопасность. Несмотря на ускорение, должно быть обеспечено качество".
Отдельное поручение дано Министерствам энергетики, искусственного интеллекта и финансов:
"До конца 2026 года запустить Отраслевой центр информационной безопасности и обеспечить работу оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса. Данная система направлена на обеспечение защиты от киберугроз всех субъектов сферы энергетики", - сказал Бектенов.
Он подчеркнул, что энергетическая отрасль играет ключевую роль в мировой экономике. Развитие электроэнергетики имеет значительное влияние на темпы роста промышленности, начиная от крупных предприятий горно-металлургической отрасли до малого бизнеса.
