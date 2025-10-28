Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить реализацию ключевых проектов в энергетической отрасли, включая строительство новых теплоэлектроцентралей и внедрение цифровых технологий, передает BAQ.KZ.

"Министерству энергетики обеспечить до конца текущего года ввод 250 МВт энергетических мощностей, а в следующем году – 2,5 ГВт. Держать на постоянном контроле прохождение действующими станциями зимнего периода.

Министерству энергетики совместно с министерством финансов до конца текущего года принять необходимые меры по созданию и сопровождению "Единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом.

Компании "Самрук-Энерго" до конца марта следующего года завершить все необходимые мероприятия для начала строительных работ по ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск.

При этом, необходимо обеспечить соблюдение норм передовых экологических стандартов по выбросам вредных веществ", - сказал Бектенов.