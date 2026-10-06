Бектенов поручил наказать замакима области Абай из-за теплосетей Семея

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил привлечь к дисциплинарной ответственности курирующего заместителя акима области Абай из-за несвоевременной подготовки тепловых сетей Семея. Об этом он заявил на заседании Правительства.

По словам главы Правительства, отопительный сезон в стране начался в плановом порядке. В южных и западных регионах тепло будет подключаться согласно установленным графикам с учетом погодных условий.

При этом ранее перед регионами была поставлена задача обеспечить полную готовность теплоисточников и сетей до 1 октября.

«Мной ранее поручалось обеспечить готовность теплоисточников и сетей до 1 октября. Все регионы исполнили точно в срок, кроме одного. Только в городе Семее несвоевременная подготовка тепловых сетей. В этой связи поручаю привлечь к дисциплинарной ответственности курирующего заместителя акима области Абай», – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также поручил акимам возобновить работу региональных штабов по прохождению отопительного сезона и регулярно проверять состояние энергоисточников и сетей.

«Необходимо соблюдать все плановые параметры и поддерживать нормативный запас топлива, обеспечить готовность резервного оборудования. Также следует держать на постоянном контроле вопрос наличия угля для населения по стабильным ценам», – подчеркнул Бектенов.

Координация этой работы возложена на первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.