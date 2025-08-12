Бектенов поручил обеспечить готовность школ и вузов к новому учебному году
Отмечены низкие темпы работ по 34 школам в регионах
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил завершить до 1 сентября строительство и ремонт образовательных учреждений, передает BAQ.KZ.
"До 1 сентября требуется завершить капитальный и текущий ремонт в школах страны. Отмечаются низкие темпы работ по 34 школам в ряде регионов. Это город Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Акимам данных регионов взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ", - сказал Бектенов.
Он также отметил, что к началу учебного года все дети, нуждающиеся в господдержке, должны получить материальную и социальную помощь. На эти цели выделено свыше 23 млрд тенге, что позволит охватить не менее 500 тысяч детей. Акиматам поручено проконтролировать работу в этом направлении, а также обеспечить всех учеников учебниками.
Министерству здравоохранения и акиматам поручено усилить контроль за качеством школьного питания и соблюдением санитарных норм.
В этом году в колледжи по госзаказу примут порядка 150 тысяч студентов.
Глава Кабмина поручил наладить тесное сотрудничество с предприятиями через дуальное обучение и производственные практики, а также усилить практическую направленность программ в колледжах и вузах.
Олжас Бектенов также отметил, что в месячный срок Министерству просвещения совместно с госорганами и акиматами необходимо утвердить межведомственный план мероприятий по реализации программы воспитания "Адал азамат".
МВД поручено с начала учебного года провести акцию "Внимание, дети!" и улучшить дорожную инфраструктуру возле школ.
