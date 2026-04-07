Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства обеспечить реализацию плана по разъяснению Конституции, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в соответствии с поручением Главы государства Правительством утвержден план мероприятий по разъяснению Конституции РК.

«Уже ведется системная информационно-разъяснительная работа всех новелл Конституции, в которой участвуют эксперты и общественные деятели. Министерству культуры и информации, совместно с уполномоченными государственными органами и организациями необходимо и далее продолжать планомерную работу в данном направлении. Министерства просвещения, науки и высшего образования должны обеспечить своевременную разработку комплексной программы по формированию правовой грамотности населения, а также включение положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов», - сказал Бектенов.

Он также подчеркнул, что следует в установленные сроки завершить комплексный анализ действующего законодательства и актуализацию всех действующих законов и программных документов с учетом положений новой Конституции.

«Поручаю все центральным и местным исполнительным государственным органам обеспечить реализацию Плана мероприятий», - заключил Бектенов.

Напомним, вчера правительство утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года. Документ включает 36 мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности и реализацию норм Основного закона.