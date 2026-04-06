Правительство Республики Казахстан утвердило План мероприятий по разъяснению Конституции, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, передает BAQ.KZ.

Соответствующее постановление подписал Олжас Бектенов.

Документ направлен на системное разъяснение основных положений Конституции, повышение правовой грамотности населения и реализацию законодательных норм, вытекающих из Основного закона.

План включает 36 мероприятий и охватывает три ключевых направления: организационные меры, информационно-разъяснительную работу и правовое обеспечение.

В частности, предусмотрено издание и распространение текста Конституции, в том числе в адаптированных форматах для людей с инвалидностью, а также её размещение на цифровых платформах.

Кроме того, запланированы образовательные инициативы - проведение семинаров, обновление школьных и вузовских программ, разработка курсов «Основы Конституции» и «Закон и порядок», а также выпуск методических и детских материалов.

Особое внимание уделено информационной работе. Планируется формирование медиаплана и проведение просветительских мероприятий, направленных на широкое информирование граждан.

В документе также предусмотрены меры по совершенствованию законодательства. Речь идёт об анализе действующих норм и их актуализации с учётом положений Конституции.

«План позволит обеспечить широкое разъяснение норм Конституции среди населения и создать условия для их полноценной реализации», - отметили в правительстве.

День Конституции в качестве государственного праздника назначен на 15 марта, в день проведения референдума.

17 марта 2026 года в столице состоялась торжественная церемония принятия новой Конституции, в ходе которой Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Основной закон страны.

Новая Конституция Казахстана вступит в силу 1 июля.