Бектенов поручил обновить концепцию туризма и ускорить проекты в промышленности
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства дал поручения Кабмину по итогам интервью Президента изданию "Turkistan", передает BAQ.KZ.
Он поручил Минтрансу, акиматам и компаниям вовремя выполнить утверждённые меры по развитию транспорта.
"Решаются задачи по строительству транспортно-логистических узлов, модернизации морских портов, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Определены ответственные госорганы и организации.
Министерству транспорта, акиматам и компаниям обеспечить своевременную реализацию утвержденных мероприятий", - сказал Бектенов.
Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом "Байтерек" поручено расширять линейку инструментов льготного кредитования.
Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов поручено в месячный срок скорректировать Концепцию развития туризма до 2029 года и представить конкретный план мероприятий.
Министерству туризма и спорта совместно с Министерством науки и высшего образования поручено принять дополнительные меры для решения кадрового дефицита в сфере туризма.
Министерству промышленности совместно с квазигосударственным сектором поручено в кратчайшие сроки приступить к реализации намеченных планов по редкоземельным металлам, включая договоренности с зарубежными партнерами.
Министерству энергетики совместно с профильным Агентством поручено держать на контроле реализацию проектов в сфере атомной энергетики.
Министерствам просвещения, здравоохранения и финансов поручено в недельный срок внести конкретные предложения по пересмотру политики субсидирования частных школ и частных медицинских организаций и по прекращению избыточного финансирования.
Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами поручено предусмотреть комплекс мер по исключению мошенничества при назначении пособий и выплат.
Министерству внутренних дел поручено активизировать работу по выявлению и пресечению правонарушений на дорогах и в общественных местах с внедрением цифровых технологий.
Министерству просвещения поручено продолжить внедрение правил дорожного движения в обучающие программы.
