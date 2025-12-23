Бектенов поручил организовать обучение и поддержку начинающих предпринимателей
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил организовать обучение и поддержку начинающих предпринимателей, передает BAQ.KZ.
"Министерству финансов обеспечить финансирование программы "Іскер аймақ". Софинансирование программы должно быть предусмотрено и местными бюджетами.
Акиматам регионов в кратчайшие сроки сформировать перечни приоритетных отраслей с учетом специфики районов для распределения первого уровня субсидий.
Следует обеспечить доступ малого бизнеса к производственной инфраструктуре и льготной аренде помещений", - сказал Бектенов.
Премьер-министр также подчеркнул важность разработки региональных программ поддержки малого бизнеса..
Вторым блоком поручений стало усиление обрабатывающего сектора. Министерству промышленности поручено с января следующего года запустить лизинговое финансирование модернизации мощностей в обрабатывающей промышленности.
Третье поручение касалось налоговых вопросов. По словам Бектенова, бизнес обеспокоен запретом на вычет расходов при работе с поставщиками на упрощённой декларации - это порядка 400 тысяч представителей малого и микробизнеса. Он отметил, что эта категория предпринимателей не должна переживать за своё будущее.
Министерству финансов поручено сопровождать их, внедрив сервисную модель налогового администрирования и проведя разъяснительную работу. Кроме того, совместно с Национальным банком поручено в оперативном порядке обеспечить автоматическое заполнение налоговой отчётности для малого бизнеса.
Также Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать дополнительные неналоговые меры поддержки МСБ, работающего в общеустановленном режиме налогообложения. Одним из механизмов, по словам премьера, станет расширение критериев финансирования в рамках программы "Өрлеу".
Бектенов также напомнил о поручении Главы государства провести налоговое администрирование "с чистого листа" и поручил в кратчайшие сроки подготовить необходимые документы и обеспечить готовность информационных систем.
Кроме того, премьер подчеркнул, что программа "Іскер аймақ" в первую очередь рассчитана на поддержку предпринимателей в моногородах, малых городах и сельской местности.
