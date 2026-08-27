Бектенов поручил пересмотреть финансирование частных школ и клиник

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть механизмы государственного финансирования частных образовательных и медицинских организаций. Вопрос обсудили на совещании по реформированию системы финансирования в рамках исполнения поручений Главы государства.

Какие проблемы выявили в финансировании

Руководитель Правительства поручил министерствам просвещения, здравоохранения и финансов устранить дисбалансы в системе подушевого финансирования.

Государство выделяет средства на обучение в частных школах в случаях, когда государственные учреждения переполнены. Однако, по данным проверки, выявлены случаи искусственного перевода учащихся и учителей в частные организации для увеличения объема получаемых субсидий.

По словам Премьер-министра, подобные практики негативно влияют как на качество образования, так и на эффективность использования бюджетных средств.

Что с «элитными» школами

Отдельное внимание на совещании уделили частным школам с высокой стоимостью обучения.

Олжас Бектенов подчеркнул, что бюджетные средства не должны направляться на финансирование так называемых «элитных» школ, где высокая родительская плата позволяет самостоятельно обеспечивать образовательный процесс.

Сколько частных школ получают финансирование

Министр финансов Мади Такиев сообщил о переходе на новый механизм размещения государственного заказа в частных школах.

Процессы финансирования оцифрованы – от заключения договоров до оплаты услуг.

По состоянию на 6 января 2026 года на веб-портале e-Qazyna.kz были заключены договоры на финансирование с 789 частными школами на общую сумму 78,7 млрд тенге. Для сравнения, в 2025 году финансирование получили 845 школ.

При этом 206 ранее профинансированных учреждений не соответствовали установленным требованиям.

Какие нарушения обнаружили

В ходе аудита выявлены случаи приписок и двойного учета учащихся и учителей, а также превышения допустимой проектной мощности школ.

Предварительные результаты проверки показали:

зафиксировано 1 333 аномальных перемещения учащихся, которые переводились из одной школы в другую от пяти до 12 раз;

в 64 частных школах фактическое количество учащихся превышало проектную мощность более чем в два раза;

167 частных школ не отразили доходы за 2024 год в налоговой отчетности.

Территориальные департаменты внутреннего государственного аудита направили школам уведомления. В результате учреждения уплатили налогов на 1,2 млрд тенге.

В настоящее время встречные проверки продолжаются в 46 школах.

Что оцифруют дальше

Следующим этапом станет оцифровка государственных школ, детских садов и университетов.

Всего планируется охватить 6 887 государственных школ. Это должно обеспечить прозрачность всего цикла финансирования образовательных услуг, оплачиваемых из бюджета.

Пересмотрят ли лицензирование частных организаций

На совещании также обсудили необходимость пересмотра подходов к лицензированию деятельности частных образовательных организаций.

Отдельно рассмотрели вопросы оказания медицинских услуг частными организациями. Правительственная рабочая группа с учетом обращений граждан проводит анализ активов АО «Фонд социального медицинского страхования».

По итогам этой работы планируется принять дополнительные меры для повышения эффективности деятельности Фонда.

Что поручил Премьер-министр

По итогам совещания министерствам просвещения, здравоохранения и финансов поручено в течение недели представить конкретные предложения по решению выявленных проблем.

Координацию этой работы поручено осуществлять заместителю Премьер-министра Аиде Балаевой.