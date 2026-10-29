Правительство пересмотрит тарифы на воду: давайте разбираться, что ждет казахстанцев

Платить за воду по-новому? Такой вопрос возникает после поручения премьер-министра Олжаса Бектенова пересмотреть тарифы на питьевую воду в Казахстане. Правительство должно завершить реформу до января 2027 года. Разбираемся, что уже известно и стоит ли казахстанцам готовиться к изменениям в коммунальных платежках.

Тема прозвучала на заседании Правительства 29 октября, где обсуждали реализацию Послания Президента Касым-Жомарта Токаева. Накануне Глава государства поручил усилить контроль за расходованием питьевой воды, сократить потери в сетях и пересмотреть подходы к ее потреблению.

Значит ли это, что вода подорожает?

Пока таких решений не объявляли.

Бектенов поручил Министерству национальной экономики совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации до января 2027 года завершить тарифную реформу.

Ее задача заключается в том, чтобы экономически стимулировать потребителей бережнее расходовать питьевую воду и переходить на водосберегающие технологии.

Но в поручении нет ни новых тарифов, ни процентов повышения, ни даты, с которой изменятся суммы в квитанциях.

Поэтому утверждать, что с 1 января вода обязательно станет дороже, оснований нет. Указанный срок касается завершения работы над реформой.

А обычные семьи это затронет?

Реформа касается сферы потребления питьевой воды, но отдельные правила для населения пока не представлены.

Из сообщения Правительства нельзя сделать вывод, будут ли тарифы зависеть от объема потребления, появятся ли новые льготы или изменится порядок расчета платы для квартир и частных домов.

Пока известно лишь направление реформы. Государство хочет, чтобы экономить воду было выгоднее.

Кто должен экономить в первую очередь?

Отдельное поручение касается объектов, которые расходуют большие объемы питьевой воды.

Министерствам и акиматам предстоит разработать механизмы перехода таких потребителей на техническую воду, оборотное и повторное водоснабжение.

Проще говоря, там, где для работы оборудования или технологических процессов не нужна питьевая вода, предполагается сокращать ее расход за счет других источников и повторного применения.

Ранее министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов сообщил, что подготовлены поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничения на потребление централизованной питьевой воды автомойками для технологических нужд.

При чем здесь искусственный интеллект?

До 15 декабря Бектенов поручил запустить полноценную работу Национальной информационной системы водных ресурсов с элементами искусственного интеллекта.

Система предназначена для цифрового управления водными ресурсами. Ее запуск рассматривается как часть работы по сокращению потерь и более рациональному распределению воды.

Отдельное внимание уделят сельскому хозяйству.

«Необходимо усилить работу по сокращению потерь воды и расширению применения водосберегающих технологий. Особое внимание надо уделить соблюдению водохозяйственных балансов при планировании посевных площадей», – заявил Олжас Бектенов.

Что в итоге ждать казахстанцам?

На сегодняшний день есть три поручения Правительства. До 15 декабря должна полноценно заработать цифровая система учета водных ресурсов. До января 2027 года необходимо завершить тарифную реформу питьевой воды. Для крупных потребителей разработают механизмы перехода на техническую и повторно используемую воду.

Главный вопрос для семей пока остается открытым. Какими будут тарифы и изменятся ли суммы в коммунальных квитанциях, станет понятно после представления новых правил.