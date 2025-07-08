До конца 2025 года Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности должны полностью оцифровать сферу животноводства. Такое поручение на заседании Правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"Министерствам сельского хозяйства и цифрового развития до конца года необходимо обеспечить стопроцентную цифровизацию всех процессов, связанных с движением животных и животноводческой продукции. Также требуется внедрить систему сквозной прослеживаемости и обеспечить интеграцию всех баз данных в единую цифровую платформу", - сказал Бектенов.

Глава Кабмина напомнил, что по поручению Президента в 2024 году на поддержку животноводства из бюджета выделено порядка 160 млрд тенге. Это позволит обеспечить рост поголовья скота и объемов производства.

Однако, по словам Бектенова, внутренний потенциал отрасли задействован не полностью. Недозагруженность перерабатывающих предприятий требует активного наращивания поголовья, особенно маточного, с целью импортозамещения и насыщения внутреннего рынка.

Важнейшим условием выхода продукции на экспорт остается ветеринарная безопасность. В связи с этим до 1 ноября Министерству сельского хозяйства поручено завершить верификацию базы данных животных, а также обеспечить полную вакцинацию, включая личные подсобные хозяйства. Все регионы должны быть обеспечены качественными и доступными ветеринарными средствами, при этом необходимо стимулировать отечественных производителей.

Также до 1 октября региональные акиматы совместно с Минсельхозом должны завершить кормозаготовительную кампанию для обеспечения бесперебойного зимнего содержания скота.

Помимо этого Бектенов поручил проработать новые направления льготного кредитования на приобретение племенного маточного поголовья.