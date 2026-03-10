Бектенов поручил принять меры для развития коммерческой ипотеки и поддержки стройотрасли
На заседании Правительства Казахстана Премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил наращивать объемы доступной коммерческой ипотеки, чтобы снизить нагрузку на государственные программы, передает BAQ.KZ.
«Поэтому поручаю Министерству промышленности и строительства совместно с Национальным Банком и другими заинтересованными госорганами выработать новые подходы по дальнейшему развитию коммерческой ипотеки банков второго уровня и других инструментов обеспечения жильем. Отбасы банк, в свою очередь, должен больше ориентироваться на поддержку уязвимых слоев населения», - сказал Бектенов.
Министерству промышленности и строительства поручено до 1 июля обновить и принять нормативные акты в рамках Строительного кодекса, а также обеспечить непрерывное сопровождение норм при их реализации. Также совместно с холдингом «Байтерек» министерству также поручено обеспечить своевременный запуск 38 новых проектов по выпуску стройматериалов и оборудования.
