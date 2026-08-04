Бектенов поручил разработать программу продвижения бренда «Қазақстанда жасалған»

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал ряд поручений по поддержке отечественных производителей. Правительству предстоит разработать программу продвижения бренда «Қазақстанда жасалған», создать единую цифровую систему прослеживаемости товаров, обеспечить казахстанским производителям более выгодные условия работы с торговыми сетями, проработать механизм выхода отечественной продукции на зарубежные рынки, а также рассмотреть увеличение капитала холдинга «Байтерек» для финансирования животноводческих проектов. Об этом глава Правительства заявил на заседании Правительства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Бренд «Қазақстанда жасалған» получит новую программу поддержки

По словам Премьер-министра, в стране уже созданы основные механизмы поддержки отечественных предприятий. Казахстанские производители получили приоритет при реализации национальных и инфраструктурных проектов, а Реестр отечественных производителей обеспечивает им преимущественный доступ к государственным и квазигосударственным закупкам.

Теперь главная задача – увеличить долю казахстанской продукции на внутреннем рынке и расширить ее экспорт.

«Национальный знак "Қазақстанда жасалған" должен ассоциироваться с высоким качеством, которому доверяют покупатели», – заявил Олжас Бектенов.

Министерству торговли и интеграции совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и другими госорганами поручено в течение месяца разработать комплексную программу поддержки и продвижения отечественных товаров.

Кроме того, за этот же срок необходимо определить наиболее востребованные товарные категории и установить по каждой из них целевые показатели по увеличению доли казахстанской продукции на внутреннем рынке.

Для отечественных производителей создадут более выгодные условия

Отдельное внимание глава Правительства уделил доступу отечественных компаний к торговым площадям. По его словам, высокая стоимость аренды зачастую ограничивает присутствие казахстанских товаров в магазинах.

«Считаю, что владельцы торговых сетей должны пересмотреть отношение к товарам казахстанского производства. Отдавать предпочтение импортным товарам в ущерб отечественным неправильно не только с правовой, но и с моральной точки зрения», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству торговли совместно с акиматами и палатой «Атамекен» поручено разработать механизмы предоставления отечественным производителям благоприятных условий аренды торговых площадей, в том числе для предприятий легкой промышленности и производителей бытовой химии.

Также Правительство намерено расширить практику заключения долгосрочных договоров между торговыми сетями и казахстанскими производителями и развивать отечественные торговые марки.

До конца года создадут цифровую систему прослеживаемости товаров

Еще одним поручением стало завершение формирования единой цифровой системы прослеживаемости товаров на базе Национального каталога товаров.

По словам Премьер-министра, такая система позволит получать достоверные данные о происхождении продукции и объективно оценивать долю отечественных товаров на рынке.

«Без достоверных данных невозможно оценить реальную долю отечественной продукции и результативность государственной поддержки», – отметил Олжас Бектенов.

До конца года Министерству торговли поручено завершить работу над системой и обеспечить ее интеграцию с данными Комитета государственных доходов, Реестром отечественных товаропроизводителей и другими государственными информационными ресурсами.

Казахстанским товарам помогут выйти на зарубежные рынки

Правительство также намерено активнее продвигать отечественную продукцию за пределами страны.

«Необходимо расширять присутствие казахстанской готовой продукции на внешних рынках», – заявил Премьер-министр.

Министерству торговли поручено совместно с государственными органами разработать механизм поддержки отечественных производителей при выходе в крупнейшие зарубежные торговые сети.

Предстоит определить приоритетные страны, торговые сети и товарные группы, а также подготовить комплекс мер по сертификации, логистике, продвижению и размещению казахстанской продукции на полках иностранных магазинов.

«Байтерек» может получить дополнительные средства на развитие животноводства

Отдельное поручение касается финансирования агропромышленного комплекса. Министерству национальной экономики поручено в кратчайшие сроки рассмотреть финансово-экономическое обоснование увеличения уставного капитала холдинга «Байтерек».

Дополнительные средства планируется направить на кредитование проектов в сфере животноводства и других инвестиционных инициатив.

«Одним из приоритетных направлений должно стать развитие животноводства, особенно мясного, которое обладает высоким мультипликативным эффектом», – подчеркнул Олжас Бектенов.

По словам главы Правительства, Казахстану необходимо увеличивать производство агропромышленной продукции, расширять рынки сбыта и укреплять позиции страны как одного из ведущих экспортеров мясной продукции.