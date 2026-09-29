Бектенов поручил регионам подготовить хранилища и запасы овощей на зиму

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам обеспечить сохранность урожая и своевременно сформировать запасы овощей, прежде всего картофеля, на зимний и весенний периоды, передаёт BAQ.KZ.

На заседании правительства он отметил, что аграрный сезон складывается непросто, в ряде регионов засуха создала риски для урожайности. При этом, по словам премьера, ожидаемые объемы урожая позволят обеспечить внутренние потребности и сохранить традиционные объемы экспорта. Из зерна, поступившего на хранение, более 74% составляет зерно третьего и более высоких классов.

Бектенов поручил обеспечить готовность элеваторов, зернохранилищ и мощностей для сушки зерна. Министерство экологии должно ежедневно предоставлять аграриям прогнозы погоды до завершения уборки, а Минэнерго совместно с акиматами – следить за бесперебойными поставками льготного дизтоплива.

«Уже в ходе уборочной кампании важно своевременно законтрактовать требуемые объемы, организовать их закуп и закладку на хранение», – сказал премьер-министр, говоря о запасах овощей.

Он поручил регионам не допускать дефицита и завышения цен на социально значимую овощную продукцию в межсезонье.

Отдельные поручения касаются подготовки к сезону 2027 года.

Холдинг «Байтерек» должен обеспечить своевременное финансирование аграриев, а акиматы – подготовку качественных семян. В Жамбылской и Жетысуской областях премьер поручил обеспечить готовность сахарных заводов и приемных пунктов к урожаю свеклы, чтобы избежать очередей и порчи продукции.