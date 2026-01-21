Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства поручил АО "Самрук-Казына" заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, передает BAQ.KZ.

"Глава государства отметил важность развития угольной генерации и реализации проектов новых ТЭЦ. В этой связи поручаю фонду "Самрук-Қазына" до конца января заключить контракты по реализации проектов строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. Строительные работы должны начаться уже в апреле", - сказал Бектенов.

Он также поручил взять на особый контроль ход строительства по расширению ГРЭС-2. Помимо этого Олжас Бектенов отметил, что в текущем году должна быть завершена подготовка технической документации по проектам ТЭЦ в Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе.

"Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами в месячный срок разработать национальный проект по развитию угольной генерации и внести его в Правительство", - поручил Бектенов.