Бектенов поручил сдержать рост цен и пересмотреть налоги для особо состоятельных граждан
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Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений по экономике и цифровизации в рамках реализации Послания Президента, передает корреспондент BAQ.KZ.
До 20 ноября Минэкономики совместно с Нацбанком и госорганами должно выработать меры по снижению инфляции и повышению реальных доходов населения. Акиматам поручено еженедельно отслеживать эффективность стабилизации цен, профильным министерствам — в двухнедельный срок обеспечить продовольственные запасы на зиму.
Правительство также рассмотрит возможность введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.
«Наша цель — минимизировать административную нагрузку на предпринимателей и исключить избыточное вмешательство в их деятельность», — отметил Бектенов.
До конца года поручено разработать план развития среднего бизнеса. Отдельная задача касается налогов для граждан с крупными состояниями.
«Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан», — поручил премьер.
В сфере цифровизации Бектенов потребовал сосредоточиться на практической отдаче. Поручено расширить применение ИИ в бюджетном и налоговом контроле, определить приоритетные проекты в сельском хозяйстве и до конца года утвердить план ускоренной цифровизации транспортных коридоров.
Качество дорог и ввод энергомощностей
Олжас Бектенов также поручил усилить контроль за качеством дорог и обеспечить своевременный ввод энергомощностей.
До конца года министерства совместно с акиматами должны определить потребности регионов и сформировать перечень инфраструктурных и социальных объектов. Речь идет о дорогах, сетях ЖКХ, образовательных, культурных и медицинских учреждениях.
«Программа „Народная стройка“ станет крупнейшим инфраструктурным проектом в нашей истории. Результаты его реализации зависят от четко скоординированной работы Правительства и акиматов», — отметил Бектенов.
Премьер также поручил максимально привлечь отечественных производителей к реализации проектов и в месячный срок представить предложения по увеличению выпуска сельхозтехники. В геологии предстоит внедрять ИИ в Единую платформу недропользования и создать национальную систему управления запасами критически важных металлов.
В транспортной сфере на следующий год намечены завершение модернизации автомобильных пунктов пропуска, запуск железнодорожной линии «Бахты — Аягоз», начало расширения трассы «Кокшетау — Петропавловск» и строительства второго аэропорта в Астане.
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