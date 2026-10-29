Бектенов поручил сдержать рост цен и пересмотреть налоги для особо состоятельных граждан

Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений по экономике и цифровизации в рамках реализации Послания Президента, передает корреспондент BAQ.KZ.

До 20 ноября Минэкономики совместно с Нацбанком и госорганами должно выработать меры по снижению инфляции и повышению реальных доходов населения. Акиматам поручено еженедельно отслеживать эффективность стабилизации цен, профильным министерствам — в двухнедельный срок обеспечить продовольственные запасы на зиму.

Правительство также рассмотрит возможность введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проверки микро- и малого бизнеса.

«Наша цель — минимизировать административную нагрузку на предпринимателей и исключить избыточное вмешательство в их деятельность», — отметил Бектенов.

До конца года поручено разработать план развития среднего бизнеса. Отдельная задача касается налогов для граждан с крупными состояниями.

«Министерствам национальной экономики и финансов в месячный срок изучить международный опыт и внести подходы по налогообложению особо состоятельных граждан», — поручил премьер.

В сфере цифровизации Бектенов потребовал сосредоточиться на практической отдаче. Поручено расширить применение ИИ в бюджетном и налоговом контроле, определить приоритетные проекты в сельском хозяйстве и до конца года утвердить план ускоренной цифровизации транспортных коридоров.

Качество дорог и ввод энергомощностей

Олжас Бектенов также поручил усилить контроль за качеством дорог и обеспечить своевременный ввод энергомощностей.

До конца года министерства совместно с акиматами должны определить потребности регионов и сформировать перечень инфраструктурных и социальных объектов. Речь идет о дорогах, сетях ЖКХ, образовательных, культурных и медицинских учреждениях.

«Программа „Народная стройка“ станет крупнейшим инфраструктурным проектом в нашей истории. Результаты его реализации зависят от четко скоординированной работы Правительства и акиматов», — отметил Бектенов.

Премьер также поручил максимально привлечь отечественных производителей к реализации проектов и в месячный срок представить предложения по увеличению выпуска сельхозтехники. В геологии предстоит внедрять ИИ в Единую платформу недропользования и создать национальную систему управления запасами критически важных металлов.

В транспортной сфере на следующий год намечены завершение модернизации автомобильных пунктов пропуска, запуск железнодорожной линии «Бахты — Аягоз», начало расширения трассы «Кокшетау — Петропавловск» и строительства второго аэропорта в Астане.