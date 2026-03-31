Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил создать Инновационный штаб для координации инновационной политики, передаёт BAQ.KZ.

«Министерству науки совместно с заинтересованными госорганами в 3-х дневный срок создать при Правительстве инновационный штаб для межведомственной координации сферы и выработки технологических приоритетов. Штаб под председательством заместителя Премьер-Министра должен обеспечить консолидацию всех участников инновационной экосистемы по всему циклу от идеи до выпуска продукции. Возглавит штаб Аида Галымовна Балаева», - сказал Бектенов.

Бектенов также поручил до 1 июня текущего года провести комплексную инвентаризацию инновационной деятельности и технологической развитости всех предприятий для стимулирования их инновационной активности.

Кроме того, Министерству науки совместно с заинтересованными госорганами поручено до 1 июня разработать Концепцию развития инноваций с фокусом на конкретные приоритетные отрасли и технологии.

Также Министерствам науки и искусственного интеллекта совместно с отраслевыми министерствами и акиматами поручено до 1 июля внедрить цифровую платформу «единого окна» для регистрации, сопровождения и мониторинга инновационных проектов. Наряду с этим будет создан общедоступный национальный реестр инновационных проектов, включающий сведения о разработчиках, технологиях и потенциальных инвесторах.