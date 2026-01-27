Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства для решения проблемных вопросов в туризме поручил создать Оперативный координационный совет, передает BAQ.KZ.

"Для решения имеющихся проблемных вопросов необходимо создать Оперативный координационный совет с участием всех акиматов, палаты "Атамекен", крупных предпринимателей в сфере туризма с каждого региона, а также отраслевых экспертов. Его возглавит Аида Галымовна", — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Министерству туризма в трехдневный срок поручено внести в Аппарат Правительства проект распоряжения.

Оперативному координационному совету поручено:

- в течение месяца обновить План действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний Главы государства;

- предусмотреть соответствующие индикаторы для первых руководителей государственных органов, а также выработать конструктивные меры поддержки туристического бизнеса;

- в дальнейшем оперативное сопровождение туристического сезона осуществлять на местах под контролем Оперативных штабов в каждой области.

"Формальный подход недопустим. Аппарат Правительства будет проводить регулярные проверки туристических объектов, постоянно мониторить ситуацию. Уже к началу летнего туристического сезона министерству и акиматам принять все необходимые меры для обеспечения комфортных условий пребывания отдыхающих", — заключил Олжас Бектенов.