Бектенов поручил создать Оперативный координационный совет для решения проблем в туризме
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства для решения проблемных вопросов в туризме поручил создать Оперативный координационный совет, передает BAQ.KZ.
"Для решения имеющихся проблемных вопросов необходимо создать Оперативный координационный совет с участием всех акиматов, палаты "Атамекен", крупных предпринимателей в сфере туризма с каждого региона, а также отраслевых экспертов. Его возглавит Аида Галымовна", — поручил Олжас Бектенов на заседании Правительства.
Министерству туризма в трехдневный срок поручено внести в Аппарат Правительства проект распоряжения.
Оперативному координационному совету поручено:
- в течение месяца обновить План действий к Концепции развития туризма с учетом всех поручений и замечаний Главы государства;
- предусмотреть соответствующие индикаторы для первых руководителей государственных органов, а также выработать конструктивные меры поддержки туристического бизнеса;
- в дальнейшем оперативное сопровождение туристического сезона осуществлять на местах под контролем Оперативных штабов в каждой области.
"Формальный подход недопустим. Аппарат Правительства будет проводить регулярные проверки туристических объектов, постоянно мониторить ситуацию. Уже к началу летнего туристического сезона министерству и акиматам принять все необходимые меры для обеспечения комфортных условий пребывания отдыхающих", — заключил Олжас Бектенов.
