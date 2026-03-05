Бектенов дал срочные поручения регионам из-за угрозы паводков
Глава кабмина провел заседание оперативного штаба
По итогам заседания Республиканского оперативного штаба Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручения госорганам и акиматам для повышения готовности к паводковому периоду и снижения рисков подтоплений, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Министерству экологии поручено обеспечить ежедневный гидрологический мониторинг и прогноз погоды, а также оперативно доводить штормовые предупреждения до госорганов и организаций.
Министерству водных ресурсов — с учетом прогнозов определить режим наполнения водохранилищ и держать ситуацию на постоянном контроле, при необходимости заблаговременно и безопасно проводить сброс воды, а также наладить обмен данными с приграничными государствами по трансграничным водоемам.
Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития совместно с МЧС поставлена задача активнее использовать потенциал системы Tasqyn: акимы должны учитывать результаты моделирования рисков и принимать превентивные меры. Минтрансу поручено организовать круглосуточный мониторинг дорог, мостов и водопропускных труб, а акиматам — заранее вывозить снег, подготовить ресурсы и запасы для жизнеобеспечения, укреплять дамбы и заготовить инертные материалы. Координация работы закреплена за заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.
Также на совещании представили проект "Единая инфраструктура дронов" (совместно с АО "Казахтелеком") для дистанционного мониторинга территорий: на примере Атбасарского района показали, как дроны помогают оперативно получать данные об уровне воды и состоянии защитных сооружений с передачей информации в штаб ДЧС и центр Digital Aqmola.
