Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить контроль качества дорог, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в 2025 году число обращений граждан о плохом состоянии местных дорог и улиц выросло в 1,5 раза и составило около 60 тыс. В текущем году уже поступило порядка 7,5 тыс. жалоб. Глава кабмина считает, что акиматам нужно оперативно реагировать на обращения и усилить контроль за ремонтными работами.

В числе проблемных участков Олжас Бектенов назвал дороги Доссор – Актау и Атырау – Уральск, а также он отметил, что представители туристической сферы жаловались на недолжную работу в областях Жетысу и Абай в части содержания региональных дорог к озеру Алаколь.

"Качественные дороги - это не только комфорт передвижения, но и основа экономического роста и инвестиционной привлекательности регионов. Поэтому строгое соблюдение технологий строительства и реконструкции дорог, своевременная реализация проектов – это вопросы как Министерства транспорта, так и всех акиматов. Они должны быть на постоянном контроле у первых руководителей", - сказал Бектенов.

Премьер также подчеркнул необходимость развивать придорожный сервис равномерно по регионам, установить информуказатели для водителей и открыть сервисные объекты у пограничных пунктов пропуска, в том числе для обслуживания транзитного и большегрузного транспорта.

В связи с этим Бектенов поручил до конца текущего года Министерству транспорта и Министерству цифрового развития, КазАвтоЖолу и Центру качества обеспечить запуск единой цифровой платформы для мониторинга состояния дорог, контроля хода работ и использования бюджетных средств с интеграцией данных по республиканской, местной и городской сетям.

Также он поручил Министерству транспорта совместно с МВД, МЧС и акиматами до 1 мая актуализировать планы совместных действий по обеспечению безопасности дорожного движения, уделив особое внимание аварийно-опасным участкам, загруженным магистралям и подъездам к крупным городам.

Кроме того, премьер поручил Министерству транспорта совместно с акиматами до 1 мая разработать детальные карты развития придорожного сервиса в каждом регионе с соблюдением стандартов и мерами стимулирования бизнеса.