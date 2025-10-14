Ускорить рост в базовых отраслях
Бектенов поручил усилить контроль за инфляцией и инвестициями
Он также потребовал от акимов активизировать работу по привлечению инвестиций.
Сегодня, 11:12
Фото: Пресс-служба Правительства РК
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании Правительства дал ряд поручений для обеспечения устойчивого экономического роста и достижения плановых показателей по итогам 2025 года. Он поручил усилить борьбу с инфляцией, не допустить роста тарифов на коммунальные услуги до конца года, ускорить диверсификацию экономики и развитие обрабатывающей промышленности. Он также потребовал от акимов активизировать работу по привлечению инвестиций (план выполнен лишь на 93,3%), завершить строительство ключевых транспортных проектов и обеспечить реализацию проектов по строительству трёх газоперерабатывающих заводов, передаёт BAQ.KZ.
Глава правительства подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения темпов роста в ключевых секторах — промышленности, строительстве, торговле и транспорте. Особое внимание, по его словам, следует уделить развитию обрабатывающей промышленности и задействованию всех резервов для выполнения годовых планов.
"Реализация принимаемых мер и достижение индикаторов роста обеспечиваются, прежде всего, на местах. Поэтому очень важен личный контроль со стороны акимов за развитием всех отраслей", — отметил Бектенов.
Снизить инфляцию и стабилизировать цены
Премьер поручил усилить работу по сдерживанию инфляции и стабилизации потребительских цен.
"Следует максимально обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и ускорить формирование стабфондов продовольственных товаров", — сказал он.
Бектенов также поручил принять меры по регулированию потребительского кредитования и обеспечить полное раскрытие стоимости рассрочек и переплат при кредитах.
ЖКХ — без роста тарифов до конца года
Премьер напомнил о необходимости масштабной модернизации инфраструктуры ЖКХ.
"До конца года изменения тарифов на коммунальные услуги для населения не планируются", — заявил он, подчеркнув, что любые тарифные изменения должны проводиться "сбалансированно, с учетом социальной чувствительности".
Ускорить диверсификацию экономики
Бектенов поручил отраслевым министерствам и нацкомпаниям активизировать развитие производств глубокой переработки и обеспечить загрузку отечественных предприятий через долгосрочные договоры и оффтейк-контракты.
"Приоритет в первую очередь должен отдаваться местным переработчикам", — подчеркнул премьер.
Также поручено создать все условия для привлечения инвестиций в обрабатывающий сектор.
Контроль за добычей нефти и строительством газовых заводов
Премьер поручил Министерству энергетики не снижать темпы добычи нефти и обеспечить стабильную работу на месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Особое внимание он потребовал уделить строительству трех газоперерабатывающих заводов.
Усилить работу по инвестициям
По итогам девяти месяцев план привлечения инвестиций выполнен на 93,3%, при этом только 11 из 20 регионов достигли целевых показателей.
"Это говорит о недостаточной работе региональных инвестиционных штабов. Министерству иностранных дел, отраслевым ведомствам и акиматам необходимо усилить работу по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов", — поручил Бектенов.
Координация действий в АПК
Премьер поручил акиматам и профильным министерствам скоординировать работу для сохранения и реализации урожая, а также обеспечить своевременное финансирование аграрного сектора в 2026 году.
Развитие транспорта и логистики
Бектенов подчеркнул важность наращивания транзитного потенциала страны. Министерству транспорта поручено завершить ключевые инфраструктурные проекты, включая строительство автодорожных сетей и обхода Алматы, а также увеличить объем перевозок на участке "Достык – Мойынты".
Развитие внутренней торговли и e-commerce
Премьер поручил Министерству торговли и интеграции совместно с другими ведомствами усилить контроль за маркировкой и прослеживаемостью товаров и упростить её для отечественных производителей. Также поручено разработать меры по поддержке отечественных онлайн-площадок и их интеграции с системой прослеживаемости.
