Бектенов поручил усилить меры пожарной безопасности в отопительный сезон

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить профилактику пожаров в жилом секторе и ускорить установку пожарных датчиков в домах социально уязвимых граждан, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Правительства, сейчас число пожаров в жилом секторе на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

«Поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям усилить агитационно-профилактическую кампанию в сфере пожарной безопасности. Нужно активизировать разъяснительную работу по повышению культуры безопасности населения с привлечением волонтёров и общественников», - сказал Бектенов.

Он поручил также проводить в учебных заведениях интерактивные уроки о пожарной безопасности, а в выходные и праздничные дни - рейды и подворовые обходы. К этой работе должны подключиться акиматы и сотрудники органов внутренних дел, сказал премьер-министр.

Отдельное внимание премьер-министр уделил домам социально уязвимых граждан.

По его словам, бесплатная установка пожарных датчиков ведется недостаточно активно в Туркестанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в Шымкенте.

Акиматам совместно с профильными министерствами поручено в течение недели обновить списки таких домов, повторно их обойти и принять меры по устранению выявленных нарушений.

Бектенов также поднял вопрос безопасности газовых баллонов. В прошлый отопительный сезон произошло семь случаев их взрыва.

По приведенным им данным, около 350 тысяч потенциально опасных бытовых баллонов используются уже 40–50 лет и требуют замены. Министерство энергетики совместно с заинтересованными госорганами должно в месячный срок разработать механизм обновления, изъятия и контроля за обращением баллонов.

Кроме того, акиматам, МВД и МЧС поручено взять на особый контроль недорогое арендное жилье.

«Нередко приезжие на заработки арендуют недорогое жилье с минимальными удобствами. И такое жилье является менее безопасным, иногда аварийным. К примеру, только в столице на учете состоит 860 таких объектов. За прошлую зиму в них произошло порядка 30 пожаров. Основными их причинами были замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Поручаю акиматам совместно с министерствами внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям взять на особый контроль такие места проживания. Также проводить регулярные рейды с выявлением потенциальных рисков пожаров и принятием оперативных мер».

Премьер-министр потребовал обеспечить безопасную установку газового оборудования в домах, продолжить до конца ноября месячник пожарной безопасности и уделить особое внимание общежитиям, хостелам и объектам образования.