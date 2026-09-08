Бектенов призвал сократить разрыв между вакансиями и соискателями

В Казахстане с начала года работодатели разместили на Электронной бирже труда 850 тысяч вакансий. Почти половина из них – 420 тысяч – приходится на рабочие профессии.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, отвечая на вопросы премьер-министра Олжаса Бектенова.

По словам министра, через Электронную биржу труда работу находят около 60–70% граждан, которые пользуются платформой. При этом часть вакансий работодателям закрыть не удается.

«С начала года на портале Электронной биржи труда работодателями объявлены вакансии на 850 тысяч мест, из них 420 тысяч – рабочие профессии. 60–70% наших граждан находят работу посредством данного портала, но 30–40% вакансий не удается закрыть, поэтому работодатели привлекают иностранных специалистов», – сказал Ертаев.

Министр добавил, что совместно с акиматами ведется работа по поиску работников, а работу карьерных центров планируют менять с использованием цифровых инструментов.

Премьер-министр уточнил, можно ли в нынешних условиях найти работу человеку, который действительно готов трудиться.

«То есть для человека, который хочет работать, работу всегда можно найти?» – спросил Олжас Бектенов.

«Да, для человека, который хочет работать, работа есть», – ответил глава Минтруда.

После этого премьер поручил усилить разъяснительную работу среди населения.