Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил усилить поддержку производителей и цифровизацию обрабатывающей промышленности, передает BAQ.KZ.

"В Казахстане менее 20% предприятий обрабатывающей отрасли используют современные цифровые технологии, включая искусственный интеллект. В свою очередь, в развитых странах, таких как Германия и США, системы предиктивного мониторинга позволяют снижать до 15% затраты на обслуживание оборудования. Поручаю министерствам промышленности и искусственного интеллекта обеспечить реализацию на предприятиях обрабатывающей промышленности новых проектов по внедрению искусственного интеллекта для предиктивного обслуживания оборудования, автоматического контроля качества и оптимизации производства", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что одним из наиболее эффективных инструментов поддержки отечественных производителей является механизм долгосрочных договоров и офтейк-контрактов. В текущем году с казахстанскими производителями было заключено 879 таких соглашений, что позволяет предприятиям уверенно планировать свое производство и развитие.

Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами поручено до конца следующего года довести общее количество долгосрочных договоров и офтейк-контрактов как минимум до 1 тысячи.

Премьер-министр также считает, что необходимо расширять потенциал научных разработок для обрабатывающей промышленности.

В этой связи Министерству промышленности совместно с Министерством науки и высшего образования поручено разработать комплексный пакет мер по поддержке научных исследований в сфере обработки.