Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока

Чемпион мира WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы вместе со своей командой надеется добиться смягчения или полной отмены дисквалификации, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, в декабре прошлого года в допинг-пробе казахстанского боксёра были обнаружены следы запрещённого вещества мельдоний. По итогам расследования установлено, что препарат мог попасть в организм спортсмена непреднамеренно — во время лечения в одной из клиник Казахстана после апрельского поединка.

Несмотря на это, Всемирная боксёрская организация (WBO) сохранила за Алимханулы чемпионский титул, однако отстранила его от боёв до 2 декабря 2026 года.

Теперь боксёр подал официальную апелляцию на это решение. По данным Boxing Social, в команде спортсмена растёт оптимизм — там рассчитывают, что WBO пересмотрит вердикт и позволит чемпиону вернуться на ринг раньше срока.

Сам Жанибек также подогрел интерес болельщиков недавним постом в соцсети X. Он намекнул на скорое возвращение, поблагодарил фанатов за поддержку и подчеркнул, что намерен продолжить путь к объединению всех чемпионских поясов в среднем весе, отдельно выразив уважение WBO.