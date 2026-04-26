Китай заговорил о последствиях действий Евросоюза

Китай заявил, что примет меры для защиты своих компаний, которые оказались в 20-м пакете санкций Европейского союза против России, передает BAQ.kz со ссылкой на РБК.

В Пекине считают, что включение китайских компаний в санкционный список противоречит договорённостям между лидерами Китая и ЕС.

По мнению ведомства, это решение подрывает взаимное доверие и может негативно сказаться на стабильности отношений между сторонами.

Китайские власти заявили, что примут «необходимые меры» для защиты и поддержки развития своих компаний. Также в министерстве подчеркнули, что последствия подобных решений лягут на Европейский союз.

Ранее, 23 апреля, Совет ЕС утвердил очередной, 20-й пакет санкций против России, а также меры поддержки Украины. Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что стратегия ЕС направлена на достижение «справедливого и устойчивого мира», который включает усиление давления на Россию и поддержку Киева.