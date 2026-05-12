Бектенов поручил ускорить финансирование аграриев

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил ускорить финансирование аграриев и усилить контроль за посевной, передает BAQ.KZ.

"Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами и холдингом "Байтерек" оптимизировать процедуры рассмотрения заявок и предоставления льготного финансирования с максимальным охватом аграриев. Они не должны сталкиваться с избыточными административными барьерами. Все заявки надо рассматривать быстро и прозрачно. Кроме того, в целях расширения доступа аграриев к финансовым ресурсам министерствам сельского хозяйства и финансов необходимо предусмотреть механизм револьверного финансирования, тиражируя опыт Северо-Казахстанской области", - сказал Бектенов.

Олжас Бектенов также поручил Министерству сельского хозяйства совместно с акимами регионов усилить мониторинг ситуации с распространением саранчи, а также активизировать профилактические и защитные мероприятия против вредителей. Кроме того, ведомствам поручено актуализировать прогнозы распространения саранчи и усилить межведомственную координацию для оперативного реагирования.

Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить стабильное снабжение южных регионов поливной водой в период вегетации. Также поставлена задача активнее внедрять водосберегающие технологии, а регионам с высоким риском дефицита воды обеспечить приоритетное финансирование.

Отдельное внимание уделено стимулированию аграриев к переходу на капельное и дождевальное орошение. Поводом стали жалобы фермеров южных районов на нехватку воды.

В целом Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей поручено обеспечить контроль за своевременным завершением посевных работ и качественным проведением летнего аграрного сезона.

"Конституционная реформа Главы государства направлена на дальнейшую модернизацию страны, всех отраслей экономики и повышение благосостояния населения. В этой связи особую актуальность приобретает усиление продовольственной безопасности и снижение зависимости от импорта. Ключевая задача на данный момент – качественное проведение посевной кампании. Все необходимые условия Правительством созданы. Выделено финансирование, приняты меры по обеспечению фермеров техникой и ресурсами. Агротехнологические требования должны выполняться в строгом соответствии с установленными нормами", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее сообщалось о том, что рост экономики ускорился, ВВП Казахстана вырос на 3,6%.