Бектенов поручил ускорить строительство ключевых ЖД проектов
Необходимо нарастить транзит по направлению Восток – Запад.
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обозначил ряд конкретных задач для развития железнодорожной отрасли и транзитного потенциала страны, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что рынок железнодорожных перевозок становится всё более конкурентным, поэтому Казахстану необходимо активно укреплять позиции транзитного хаба. Особое внимание будет уделено устранению "узких мест" в частности в приграничных районах, и увеличению объёмов перевозок по направлению "Восток – Запад".
Уже в текущем году будет завершена реализация таких крупных проектов, как "Достык – Мойынты" и "обводная линия города Алматы".
"Идет строительство железнодорожных линий "Дарбаза – Мактаарал", "Бахты – Аягоз". Эти проекты следует реализовать в установленные сроки. Своевременная реализация данных проектов позволит нам не только разгрузить сложные участки
и крупные стыковые узлы, но и существенно увеличить транзит грузов", - сказал Бектенов.
Он также отметил, что по поручению Главы государства начато строительство и модернизация участков "Мойынты – Кызылжар", "Алтынколь – Жетыген", "Бейнеу – Мангистау", что также направлено на увеличение пропускной способности.
"По данным проектам необходимо усилить контроль и своевременно ввести их в эксплуатацию", - сказал Бектенов.
