Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил развивать производство автокомпонентов, зарядную инфраструктуру и выпуск аккумуляторов.

Создание базы отечественных автокомпонентов

Как отметил премьер, реализация крупных проектов, включая KIA Qazaqstan и Astana Motors, уже придала импульс технологической модернизации промышленности. Для дальнейшего развития отрасли Правительство определило ряд приоритетных направлений.

В первую очередь внимание будет уделено созданию полноценной базы отечественных автокомпонентов.

По словам Бектенова, необходимо расширить производство материалов, используемых при выпуске автомобилей.

Следующим этапом должно стать освоение производства стали для легковых автомобилей. Министерству промышленности совместно с предприятиями отрасли поручено в течение месяца подготовить план по созданию новых производств автокомпонентов.

Отдельный блок поручений касается развития электротранспорта.

«По данным Международного энергетического агентства, уже к 2030 году электромобили займут более 40% от общего объема продаж автомобилей по всему миру. Мировой автопром также стремительно переходит к использованию электрического грузового транспорта. На сегодняшний день вдоль ключевых автомагистралей страны функционирует порядка 70 электрозарядных станций. Недавно заключено соглашение об инвестициях с компанией «Car Park Transformer» по строительству 250 станций придорожного сервиса до 2030 года. Необходимо и далее активно развивать соответствующую инфраструктуру создавая благоприятные условия для новых инвесторов. Поручаю Министерству транспорта совместно с Министерством промышленности усилить работу по привлечению крупных международных компаний для развития сетей электрозарядных станций», - сказал Бектенов.

Еще одним стратегическим направлением станет производство компонентов для аккумуляторов. Бектенов отметил, что Казахстан располагает необходимой сырьевой базой и готовится к запуску проекта ТОО Sarytogan Graphite по производству сферического графита, который является важнейшим материалом для аккумуляторной промышленности.

Сотрудничество с компанией CATL

Кроме того, по итогам недавнего визита Президента Казахстана в Китай компания CATL подтвердила намерение реализовать в стране высокотехнологичное производство аккумуляторов. Премьер поручил всем уполномоченным государственным органам держать реализацию этого проекта на особом контроле.

Особое внимание также будет уделено подготовке кадров для машиностроительной отрасли. За последние пять лет казахстанские вузы выпустили около 1,7 тыс. специалистов по направлению «Машиностроение», а организации технического и профессионального образования подготовили более 32 тыс. кадров.

Подготовка специалистов

Однако развитие цифровизации, инновационных технологий и электрификация транспорта требуют обновления профессиональных стандартов.

Министерству промышленности совместно с предприятиями отрасли поручено в месячный срок актуализировать требования к квалификации специалистов.

Также министерствам науки и промышленности совместно с вузами и бизнесом предстоит подготовить предложения по созданию научно-исследовательских лабораторий на базе автопромышленных кластеров.