Бектенов поручил ускорить токенизацию активов и расширить использование цифрового теңге

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить развитие рынка цифровых активов в Казахстане. В числе приоритетов – токенизация реальных активов, расширение применения цифрового тенге, усиление кибербезопасности, развитие цифрового майнинга и создание собственных технологических продуктов.

На заседании Правительства глава Кабмина отметил, что базовые условия для рынка цифровых активов в стране уже сформированы. Теперь Казахстану необходимо перейти к созданию полноценной экосистемы.

«Глава государства поставил серьезные задачи по технологическому развитию страны. Отрасль цифровых активов является совершенно новым направлением в экономике Казахстана. Базовые условия для развития рынка цифровых активов уже созданы. Теперь идет этап формирования целостной экосистемы. Это важно для привлечения инвестиций, новых технологий и повышения конкурентоспособности отечественного финансового сектора», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Недвижимость и инфраструктурные проекты предложили токенизировать

Одним из ключевых направлений Премьер-министр назвал токенизацию реальных активов. По его словам, этот механизм может использоваться для дополнительного привлечения инвестиций в недвижимость, инфраструктурные, сырьевые и другие проекты.

«Нам надо встроить цифровые активы и новые финансовые инструменты в общую финансово-технологическую архитектуру. Следует активнее развивать токенизацию реальных активов. Именно это станет еще одним инструментом привлечения капитала в экономику. У нас есть крупные инфраструктурные проекты, недвижимость, сырьевые и другие активы. Токенизацию можно использовать для дополнительного привлечения средств в эти проекты. То есть любые возводимые здания или проекты можно поделить на цифровые доли, которые могут профинансировать инвесторы. Таким акционером может стать любой человек», – отметил Премьер-министр.

Национальному банку поручено определить конкретный перечень активов, которые в приоритетном порядке можно будет перевести в цифровую форму. При этом механизм должен быть четко урегулирован, а безопасность сделок – гарантирована.

Цифровой тенге хотят шире использовать в госзакупках

Отдельное поручение касается цифрового тенге. Бектенов отметил, что его применение может повысить прозрачность и эффективность государственных расходов.

«Важным результатом применения цифрового тенге является повышение эффективности государственных расходов. Цифровой тенге может стать инструментом развития цифровых финансовых сервисов. Возможность заключения цифровых договоров откроет перспективы для автоматизации расчетов в государственных закупках и корпоративных операциях. Министерству финансов совместно с Национальным банком и другими заинтересованными сторонами необходимо проработать все возможные меры для расширения использования цифрового тенге», – поручил Олжас Бектенов.

Усилят защиту от цифрового мошенничества

На фоне развития токенизации и криптоиндустрии Правительство намерено усилить и меры кибербезопасности.

На заседании сообщили, что в сентябре Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность под видом выдачи микрозаймов в криптовалюте.

«Уполномоченным органам необходимо и далее обеспечивать защиту граждан в цифровой среде. Это гарантировано новой Конституцией. Министерству искусственного интеллекта совместно с Национальным банком следует активно проводить работу по обеспечению кибербезопасности и совершенствованию законодательства в данной сфере», – подчеркнул глава Правительства.

Майнинг должен перейти к новой модели

Еще одно направление – цифровой майнинг. По данным, озвученным на заседании, по итогам 2025 года Казахстан вошел в десятку стран мира по доле участия в глобальном майнинге биткоина.

Однако, по словам Бектенова, дальнейший акцент должен быть сделан не на увеличении числа майнинговых мощностей, а на качестве и прозрачности отрасли.

«Сейчас наш приоритет должен быть акцентирован уже не на количественном росте майнинговых мощностей. Государственная политика в этой сфере должна двигаться к формированию более качественной модели функционирования с обеспечением контроля энергопотребления, прозрачным налогообложением и интеграцией отрасли в мировую цифровую экономику», – отметил Премьер-министр.

Министерству искусственного интеллекта совместно с профильной ассоциацией и государственными органами поручено разработать дополнительные меры развития отрасли. В Казахстане планируют сформировать полноценную индустрию цифрового майнинга, включающую биржевую инфраструктуру, цифровые инструменты, токенизацию, хранение активов и платежные решения.

Министерства энергетики и искусственного интеллекта также должны проработать механизм использования газовой и угольной генерации для обеспечения майнинговых центров.

Казахстан должен создавать собственные цифровые продукты

Бектенов отдельно подчеркнул необходимость развития отечественных компетенций и подготовки специалистов.

«Развитие индустрии цифровых активов – это не только вопрос финансового регулирования. За этим направлением стоят современные технологии, программные решения и, конечно же, высококвалифицированные специалисты. Важно, чтобы развитие рынка формировало соответствующие компетенции внутри страны. Казахстан должен быть не только площадкой для обращения цифровых активов, но и страной, которая создает собственные продукты и специалистов для этой отрасли», – отметил он.

Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством науки и другими госорганами поручено создать условия для появления казахстанских технологических компаний и подготовки специалистов.

Кроме того, Правительству предстоит ускорить создание Комитета по цифровым активам и платежным системам.